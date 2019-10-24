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24.10.2019 - 09:57 | | DHA

Gece kulübü sahibine silahlı saldırı

Bursa'da, gece kulübü sahibi Zeynel D. (44), iş yerinin önünde kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. 3 kurşunla ağır yaralanan Zeynel D., tedaviye alınırken, polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Gece kulübü sahibine silahlı saldırı

 

Olay, dün akşam Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Mahallesi'ndeki bir gece kulübünün önünde meydana geldi. Gece kulübünün sahibi Zeynel D., iş yerine gireceği sırada, kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerine 3 kurşun isabet eden Zeynel D., kanlar içerisinde kalırken, şüpheli kaçtı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla özel bir hastaneye kaldırılan Zeynel D.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Gece kulübü sahibine silahlı saldırı

 

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