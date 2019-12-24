Gece terörü belirtileri | Gece terörü hastalığı nedir, neden olur?

Gece terörü hastalığı belirtileri nelerdir? Çocuklarda görülen gece terörü hastalığının tedavisi var mıdır? İşte gece terörü hastalığı ile ilgil merak edilen ayrıntılar.

GECE TERÖRÜ HASTALIĞI NEDİR?

Psikolojik bir rahatsızlık olan gece terörü, aynı zamanda uyku terörü, uyku bozukluğu anlamına gelir. Çocuklarda görülen gece terörü hastalığı uykudan REM uykusuna geçiş sırasında yaşanıyor. Beden aktif haldeyken bilinç yerinde olmuyor.

GECE TERÖRÜ HASTALIĞI NEDEN OLUR BELİRTİLERİ NELERDİR?

Genelde stresli ve aşırı yorgunluğun yaşandığı dönemlerde yaşanıyor gece terörü hastalığı. Çocuklarda görülen gece terörü hastalığında gözler açık olabilir. Çığlıkla başlayan uyku teröründe hasta konuşabilir, hatta uyanıkmış gibi görülebilir. Aslında derin bir uykudadır.

GECE TERÖRÜ HASTALIĞI SIRASINDA NE YAPILMALI?

Psikolojik sebepleri olan hastalığın merkezine inilmeli. Ona neden olan şey araştırılmalı ve sakin olunmalı. Bu durum ciddi bir sonuç doğurmayacak hatta ertesi gün çocuk geçirdiği atakları hatırlamayacaktır.

Çocuğun güvenliği sağlanmalı ve etrafında kendine zarar vereceği bir eşya olmamalı. Sık tekrar etmesi halinde psikiyatri ve nöroloji uzmanına danışılmalı.