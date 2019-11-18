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18.11.2019 - 04:56 | | DHA

Gece yarısı dehşet! Yakınları sinir krizi geçirdi

İzmir'in Buca ilçesinde, iddiaya göre açık cezaevinden izinli olarak çıkan Şehmuz Selçuk (24), sevgilisi olduğu ileri sürülen 1 çocuk annesi Melisa Kalem'i (24) pompalı tüfekle öldürdü. Selçuk, daha sonra aynı silahla kendisini vurarak intihar etti. Melisa Kalem'in öldüğünü duyarak olay yerine gelen yakınları sinir krizleri geçirdi.

Gece yarısı dehşet! Yakınları sinir krizi geçirdi

Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında Karanfil Mahallesi 1108 sokakta bulunan 8 katlı bir apartmanın 1'inci katındaki dairede yaşandı. İddiaya göre, açık cezaevinden izinli olarak çıkan Şehmuz Selçuk, bir süre önce sevgili olduğu 1 çocuk annesi Melisa Kalem'in yaşadığı eve gitti. Burada ikili arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Gerginliğin kısa sürede artması üzerine Melisa Kalem kendini elektro şok cihazı ile korumaya çalıştı. Bu sırada, Selçuk ise yanında getirdiği pompalı tüfekle Kalem'e ateş etti. Kalem, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalar nedeniyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Selçuk ise aynı tüfekle intihar etti. Silah seslerini duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Kalem ve Selçuk'un olay yerinde hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

Gece yarısı dehşet Yakınları sinir krizi geçirdi

Öte yandan, Melisa Kalem'in ölüm haberini alarak adrese gelen yakınları ise apartmanın sinir krizleri geçirdi. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı apartmanda olay yeri inceleme ekipleri bir süre incelemelerde bulundu. Kalem ve Selçuk'un cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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