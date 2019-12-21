MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Gece yarısı feci kaza: Ölü ve yaralılar var
ABONE OL
21.12.2019 - 03:56 | | AA

Gece yarısı feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Konya’nın Seydişehir ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Gece yarısı feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 42 AEE 603 plakalı otomobil, Seydişehir -Beyşehir kara yolunun 8. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada, Mehmet Karaboyun (30), Fatih Karaboyun (22) ile Özgür Çiftçi (25) ağır yaralandı.

Devrilen aracın altında sıkışan Mehmet Karaboyun, ekiplerin ve vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkarıldı.

Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet Karaboyun, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

 

Milliyet'te Haftanın özeti20 Aralık 2019 haftanın özeti videosu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Okyanustaki gemide kaptan öldürüldü

Okyanustaki gemide kaptan öldürüldü

SGK o paraları geri ödüyor! Tek şartı var...

SGK o paraları geri ödüyor! Tek şartı var...

İndirimli olarak resmen başladı!

İndirimli olarak resmen başladı!

Doğa Koleji nasıl battı?

Doğa Koleji nasıl battı?

Sıradaki Haber