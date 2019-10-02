Gece yarÄ±sÄ± korkunÃ§ olay!

Olay EyÃ¼psultan, DÃ¼ÄŸmeciler Mahallesinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye gÃ¶re, Ã–zkan Sokakakta bulunan 4 katlÄ± bir binanÄ±n zemin katÄ±nda oturan Ã–zgÃ¼r YÄ±lmaz Ecim iddiaya gÃ¶re, iki gÃ¼n Ã¶nce eÅŸi Kadriye Ecim ile henÃ¼z bilinmeyen bir nedenle tartÄ±ÅŸtÄ±. TartÄ±ÅŸma sonunda Ã–zgÃ¼r YÄ±lmaz Ecim, eline aldÄ±ÄŸÄ± falÃ§ata ile eÅŸi Kadriye Ecim'in (34) boÄŸazÄ±nÄ± kesti. Kanlar iÃ§inde kalan Kadriye Ecim olay yerinde feci ÅŸekilde hayatÄ±nÄ± kaybetti. Olay sonrasÄ± cinayeti iÅŸleyen Ã–zgÃ¼r YÄ±lmaz Ecim evden Ã§Ä±karak kayÄ±plara karÄ±ÅŸtÄ±.Â

KENDÄ°NÄ° Ä°HBAR ETTÄ° SONRA DA TESLÄ°M OLDU

Cinayeti iÅŸleyen Ã–zgÃ¼r YÄ±lmaz Ecim, iki gÃ¼n sonra 155 Polis imdat HattÄ±nÄ± arayarak, 'EÅŸimi Ã¶ldÃ¼rdÃ¼m, vereceÄŸim adreste bulabilirsiniz' diyerek ihbarda bulundu. AldÄ±ÄŸÄ± ihbar Ã¼zerine olay yerine giden polis ekipleri evin iÃ§inde Kadriye Ecim'in cansÄ±z bedeni ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Bu sÄ±rada Ã–zgÃ¼r YÄ±lmaz Ecim ise EyÃ¼psultan Polis Merkezi'ne giderek polise teslim oldu. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Ã–zgÃ¼r YÄ±lmaz Ecim sorgulanmak Ã¼zere EyÃ¼psultan AsayiÅŸ BÃ¼roya gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

POLÄ°S EVDE DETAYLI Ä°NCELEME YAPTI

Polis ekipleri de cinayetin iÅŸlendiÄŸi adreste detaylÄ± olay yeri Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±. Ä°nceleme yapan polis ekipleri cinayette kullanÄ±lan falÃ§atayÄ± da olay yerinde bulduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardÄ±ndan Kadriye Ecim'in cansÄ±z bedeni cenaze aracÄ± ile Yenibosna Adli TÄ±p Morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±. AyrÄ±ca polis ekipleri ailenin 3 Ã§ocuklarÄ±nÄ±n olduÄŸu ve Ã§ocuk bÃ¼ro ekipleri tarafÄ±ndan koruma altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.Â