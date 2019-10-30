Gecikmiş ceza mağduriyeti!

İstanbul’da yaşayan A.A., 23 Aralık 2018 ve 31 Mart 2019’da ‘hız limitini aşmak’tan trafik cezası aldı. Ancak A.A.’ya, geçtiğimiz yıl Aralık ayında yaptığı hız cezasının tebligatı, 1 ay önce gönderildi. Tebligatın kendisine hiç ulaşmadığını belirten A.A., “Cezayı faiziyle birlikte e-devletten gece yarısı öğrendim. Eylül ayında bana bildirmişler ki öyle bir şey yok, 488 liralık ceza faiziyle 510 lira oldu. Bir yıl önce kesilen cezanın, bir yıl sonra istenmesinin mantığı nedir?” diye isyan etti. Trafik Cezaları Kabahatler Kanunu’na getirilen ek madde ile bildirim ve tebliğ süresinin uzatıldığını belirten Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ise “Cezalar önlemek amaçlıdır. İki yıla kadar sürelerde bildirim yapılması bu unsurları ortadan kaldırıyor. Vatandaş cezaya tabi olduğunu bilmeden tutar ödenilemez boyutlara ulaşıyor” dedi.









‘Faiz işliyor’



Bu dertten muzdarip yüz binlerce insanın olduğunu belirten Ağaoğlu, “Tebligat elinize geçene kadar faiz ve ek ceza uygulanmaz. Ancak iki yıla kadar süre olduğu için ceza istenirse yarın da gönderilebilir, bir yıl sonra da. Vatandaş olarak bizim itiraz hakkımız bulunmuyor. Şu anda belki de beklediğimiz kaç tane kaç ceza var. Tebligat elinize geçtiği andan 15 gün zarfında öderseniz yüzde 25 indirim var. Ama tebligatı getiren kişi evde kimseyi bulamayınca evrakı muhtarlıklara bırakıyor. Tebliğ süresi de muhtara ulaşınca başlıyor. Muhtar da vatandaşa bildirmek zorunda değil. Tebligatı alamayan vatandaş indirimden istifade edemediği gibi, cezayı faiziyle ödemek zorunda kalıyor. İçişleri Bakanlığı muhtarlara bir uygulama geliştirerek, kayıtlı vatandaşların telefon numaralarına gelen evrakla ilgili kısa not iletmesi sağlanmalıdır” dedi.



Yüz binlerce tebligat



Türkiye Muhtarlar Federasyonu Başkanı Ramazan Özünal ise, tebligat dağıtımının muhtarların işi olmadığını belirterek, “Tebligat Kanunu 21’inci maddesine göre, tebliğ edilecek şahıs yoksa evraklar o yerin amir, muhtarına teslim edilir. Ancak bu tebligatların herhangi bir zimmeti yok. Şahıs evde bulunmayınca kapısına ilan yapıştırılır. Tebligatı muhtarlığa getiren görevli de ‘Evde bulamadık’ diyerek tebligatı bize bırakıyor. Tabiki vatandaşlarımızın ceza almasını istemeyiz. Ama mahalle muhtarının tebligat ulaştırma zorunluluğu yok. Ancak insanların muhtarlıklara giderek adına tebligat var mı öğrenmesi gerekiyor. Muhtarlarımız da şikâyetçi. Muhtarlıklarda yüz binlerce tebligat bulunuyor. Ama ona rağmen kimse gelip evrakını almıyor” dedi.



Cezalar ve indirimli tutarları



Hız sınırını yüzde 30’a kadar aşmak: 235 TL, İndirimli 176 TL



Hız sınırını yüzde 30’dan 50’ye kadar aşmak: 488 TL, İndirimli 366 TL



Hız sınırını yüzde 50’den fazla aşmak: 1002 TL, İndirimli 751



Sürücü belgesiz araç kullanmak: 2018 TL, indirimli 1513 TL



Trafik ışıklarına uymamak: 235 TL, İndirimli 176



Emniyet kemeri takmamak: 108 TL, indirimli 81 TL



Seyir halinde telefonla kullanmak: 235 TL, indirimli 176 TL



Tehlikeli şekilde şerit değiştirmek: 235 TL, indirimli 176 TL



Yasaklı yerde park etmek: 108 TL, 81 TL



Alkollü araç kullanmak: 1. sefer 1002 TL, indirimli 751 TL;



2. sefer 1256, indirimli 942 TL; 3. sefer 2018, indirimli 1513 TL



Her ay yüzde 5 faiz



Trafik cezalarının tebliğ edildikten sonra 15 gün içinde ödenmesi halinde yüzde 25’lik indirim uygulanır. Ancak tebligat teslim edildikten sonra ceza ödenmemesi halinde yüzde 5 gecikme zammı ekleniyor.