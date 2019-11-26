MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriGeçitli Jandarma Karakolu'nun yeni binası açıldı
26.11.2019 - 11:43 |

Geçitli Jandarma Karakolu'nun yeni binası açıldı

Hakkari'nin Kato Dağı yakınlarındaki Geçitli köyünde yapımı tamamlanan yeni karakol binası, törenle hizmete açıldı. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, terörle mücadelede artık çok daha güçlü olduklarını söyledi.

Geçitli Jandarma Karakolu'nun yeni binası açıldı

Kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Geçitli Jandarma Karakol Komutanlığı'nın yeni hizmet binasının açılışı için tören düzenlendi. Törene Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Akbıyık, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Durankaya Belediye Başkanı İsmail Demirci ile köy sakinleri katıldı. Açılış töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kurban kesilerek, dua edilen törende Vali Akbıyık, kalekol binasını gezerek, incelemelerde bulundu.

Vali Akbıyık, yaptığı konuşmada, karakolda Geçitli ile 10 köye hizmet verileceğini belirterek, "Çevresine hizmet veren bu karakolun daha modern daha güzel bir binaya kavuşması hem jandarmamız açısından hem mülki adli görevlerin yapılması açısından köy halkı açısından çok önem arz ediyor. Başta İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti artık eskisine göre çok daha güçlü sadece yurtiçinde değil yurt dışında da asayişin, huzurun, güvenin teminatı adresidir" dedi.

 

Gözyaşlarına engel olamadı! 'Azap çekiyorum'Karaman'da, trafikte tartıştığı Yusuf Koçaker'i (28) bıçaklayarak, öldüren sağlık görevlisi Mehmet Sekmen (23), tutuklu yargılandığı davada, 18 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sekmen, duruşmada, "Amacım öldürmek değildi. Olay yerinden hastaneye gidene kadar suni teneffüs yaptım, müdahale ettim" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kemal Doğulu kaç yaşında, nereli? Kemal Doğulu'unun kardeşi kim?

Kemal Doğulu kaç yaşında, nereli? Kemal Doğulu'unun kardeşi kim?

Cumhurbaşkanı Erdoğan iyi haberi verdi! 'Tam isabet sağladı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan iyi haberi verdi! 'Tam isabet sağladı'

Yeni kimlik son tarihi ne zaman? Eski kimlik süresi ne zaman bitiyor?

Yeni kimlik son tarihi ne zaman? Eski kimlik süresi ne zaman bitiyor?

İnşaatta kadına tecavüz eden sapık her yerde aranıyor!

İnşaatta kadına tecavüz eden sapık her yerde aranıyor!

Sıradaki Haber