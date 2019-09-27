Gedik Sanat’tan yenilikçi program

Sanat yönetmenliğini opera sanatçısı ve bariton Caner Akgün’ün, müzik direktörlüğünü ve orkestra şefliğini Cemi’i Can Deliorman’ın üstlendiği Gedik Sanat, yenilikçi bir programla 2019-2020 sanat sezonuna hazır.



Dinleyicilerine farklı müzikal deneyimler sunmak, bunu yaparken de ihmal edilen çağdaş müzik yaklaşımını ve üretimini teşvik etmek amacı taşıyan Gedik Sanat, 2019-2020 sezonu içi dört farklı besteciye eser siparişleri verdi.



Gedik Filarmoni Orkestrası’nın 30 Ekim’deki “Sezon Açılış Konseri”nde, Donizetti Yılın Bestecisi Ödülü sahibi Onur Türkmen’in 14. yüzyıl sufî şairi Nesimi’nin “Gel, Yanalım Ateş-i Aşka” ilahisinden esinlenerek arınma teması üzerine yazdığı senfonik orkestra eseri dinleyici ile ilk defa buluşacak. Kadıköy Belediyesi Ulusal Beste Yarışması Ödülü sahibi Orhan Veli Özbayrak’ın yaylı sazlar orkestrası için yazdığı eser, St. Antuan kilisesinde ilk defa seslendirilecek. Gedik Filarmoni Orkestrası’nın “Sezon Kapanış Konseri” programında ise Smith Composition Award sahibi Yunus Gencer’in Göbeklitepe üzerine yaratmış olduğu bestesi yer alacak. Gedik Sanat, Oda Müziği Konserleri serisi ile Eczacıbaşı Ödülü sahibi besteci ve orkestra şefi Murat Cem Orhan’ın özel bestelediği ve İkinci Yeni şiir akımının şairlerinin eserlerinden oluşan “İkinci Yeni Şarkılar” projesini ilk defa İstanbul dinleyicisiyle buluşturacak.



Edebiyat üçlemesi



Gedik Sanat, 2019-2020 sanat sezonunda üç ayrı edebî akımı (Türk, Rus, Alman) üç farklı projeyle Zorlu PSM Platinum Sahnesi’ne taşıyor. Bu projelerin ikisi dünya prömiyerlerini, diğeri ise Türkiye prömiyerini gerçekleştirecek.