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01.11.2019 - 18:22 |

Geleceğe Nefes Kampanyası ne oluyor? Nasıl katılınır? Bir fidan ücreti ne kadar? 'gelecegenefes.com'

Geleceğe Nefes Kampanyasına milyonlarca vatandaş akın ediyor. Geleceğe Nefes Kampanyası ile birlikte 11 milyon ağaç dikilecek. Geleceğe Nefes Kampanyası '11 Milyon Ağaç, Bugün Fidan Yarın Nefes' sloganıyla gönüllerde taht kuruyor. Peki Geleceğe Nefes Kampanyasına nasıl katılınır? İşte Geleceğe Nefes Kampanyası başvuru detayları haberimizde...

Geleceğe Nefes Kampanyası ne oluyor? Nasıl katılınır? Bir fidan ücreti ne kadar? 'gelecegenefes.com'

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan Geleceğe Nefes Ol Kampanyası yurdumuzun dört bir yanını sardı. Ülkemizin farklı noktalarında yaşayan vatandaşlar, Geleceğe Nefes Ol Kampanyasına katkı sağlamak istiyor. 'gelecegenefes.com' sitesi yoğun ilgi görüyor. Geleceğe Nefes Ol Kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, başvuru detaylarını öğrenmek istiyor. İşte 'gelecegenefes.com' sitesinde yer alan o bilgi...

GELECEĞE NEFES OL KAMPANYASI

“Geleceğe Nefes” seferberliğimize hoş geldiniz!

11 Kasım 2019’da saat 11:11’de 81 ilimizde 2023 noktada 3 saat içinde tam 11 milyon fidan toprakla buluşuyor.

Sizler adına dikeceğimiz fidanları bu site üzerinden sanal olarak sahiplenebilmenizi istiyoruz. Sahiplendiğiniz fidanların dikim lokasyonu ile tören alanları farklı yerler olabilir.

Törenlerimize katılmak isterseniz, bulunduğunuz ilde yapılacak törenlerin lokasyonunu Tören Alanları bölümünden öğrenebilirsiniz.

Tarım ve Orman Bakanlığı"

TÖREN ALANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

BİR FİDAN NE KADAR?

Kişi ya da Kuruluş istendiği sayıda fidan bağışında bulunabilir. Bağışlanan fidanlar ağaçlandırma sahası içinde yer alır.

1 Fidan Bağışı 10 TL'dir.

İŞTE 1 KASIM 2019 KATILIM DURUMU

Geleceğe Nefes Kampanyası ne oluyor Nasıl katılınır Bir fidan ücreti ne kadar gelecegenefes.com

 

 

Havuza yüzmeye gidip hastanelik oldular! Bir anda ortaya çıktı, her yere yayıldıBursa'nın Osmangazi ilçesinde, Atıcılar Olimpik Yüzme Havuzu'nda yüzen 25 çocuk ile 5 veli, kazan dairesinde ortaya çıkıp, yayılan gazdan zehirlendi. 30 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı.
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