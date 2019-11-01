Geleceğe Nefes Kampanyası ne oluyor? Nasıl katılınır? Bir fidan ücreti ne kadar? 'gelecegenefes.com'

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan Geleceğe Nefes Ol Kampanyası yurdumuzun dört bir yanını sardı. Ülkemizin farklı noktalarında yaşayan vatandaşlar, Geleceğe Nefes Ol Kampanyasına katkı sağlamak istiyor. 'gelecegenefes.com' sitesi yoğun ilgi görüyor. Geleceğe Nefes Ol Kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, başvuru detaylarını öğrenmek istiyor. İşte 'gelecegenefes.com' sitesinde yer alan o bilgi...

GELECEĞE NEFES OL KAMPANYASI

“Geleceğe Nefes” seferberliğimize hoş geldiniz!

11 Kasım 2019’da saat 11:11’de 81 ilimizde 2023 noktada 3 saat içinde tam 11 milyon fidan toprakla buluşuyor.

Sizler adına dikeceğimiz fidanları bu site üzerinden sanal olarak sahiplenebilmenizi istiyoruz. Sahiplendiğiniz fidanların dikim lokasyonu ile tören alanları farklı yerler olabilir.

Törenlerimize katılmak isterseniz, bulunduğunuz ilde yapılacak törenlerin lokasyonunu Tören Alanları bölümünden öğrenebilirsiniz.

Tarım ve Orman Bakanlığı"

TÖREN ALANLARI İÇİN TIKLAYINIZ



BİR FİDAN NE KADAR?

Kişi ya da Kuruluş istendiği sayıda fidan bağışında bulunabilir. Bağışlanan fidanlar ağaçlandırma sahası içinde yer alır.

1 Fidan Bağışı 10 TL'dir.

İŞTE 1 KASIM 2019 KATILIM DURUMU



