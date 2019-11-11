Geleceğe Nefes Kampanyası tören alanları! Fidan dikim yerlerini nasıl öğrenirim?

Geleceğe Nefes Kampanyası kapsamında 11 milyon fidan bugün toprakla buluşuyor. İzmir ve Muğla'da ormanlık alanlarda çıkan yangınlarda onlarca hektarlık alan küle dönmüştü. Tarım ve Orman Bakanlığı başlattığı Geleceğe Nefes Kampanyası ile büyük ses getirdi. Açılan gelecegenefes.com sitesinde 11 milyon fidan sahiplenme işlemi iki gün gibi kısa bir süre içerisinde tamamlandı. Türkiye'nin 81 ilinde yeşile olan ilgi herkesin yüzünde tebessüm oluşmasına yol açtı. 11 Kasım 11:11'de 11 milyon fidanı toprakla buluşturacak olan binlerce kişi fidan dikim alanlarını araştırmayı sürdürüyor.

FİDAN DİKİM ALANLARINI NASIL ÖĞRENİRİM?

Fidan dikim yerlerini gelecegenefes.com sitesi üzerinden sağ üst köşede yer alan Tören alanları kısmına sol tık yaparak öğrenebilirsiniz. 81 ilin tören alanlar bu sekme altında ayrı ayrı incelenebiliyor.

GELECEĞE NEFES KAMPANYASI NEDİR?

Ülkemizde ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlılıklarına katkı sağlamak, özellikle son aylarda çıkan orman yangınları neticesinde zarar gören alanların yeniden ağaçlandırma konusunda vatandaşlarımızın yoğun taleplerine karşılık vermek ve toplumda çevre konusunda farkındalığı artırmak maksadıyla;

Öğrencilerden askeri birliklere, sivil toplum örgütlerinden kamu kurum ve kuruluşlarına, esnafından işçisine kısaca 7 den 77’ye toplumun bütün kesimlerinden katılacak vatandaşlarımızın katkılarıyla 11 Kasım 2019 günü saat 11.11’de 81 ilimizde aynı anda 3 saatlik bir zaman dilimi içerisinde ülke genelinde 11 milyon adet fidanı toprakla buluşturacağız.

FİDAN DİKİM ALANLARI İÇİN TIKLAYINIZ