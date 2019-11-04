11 milyon fidan ne zaman dikilecek? Geleceğe Nefes Kampanyası tören alanları nerelere?

Geleceğe Nefes Kampanyasında 11 milyon fidan 11 Kasım saat 11:11'de toprakla buluşturulacak. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan kampanya kısa süredebüyük bir ilgiyle karşılandı. Yeşile ve doğaya olan ilgi sayesinde hedeflenen 11 milyon fidan kısa sürede sahiplenildi. Geleceğe Nefes Kampanyasında 11 milyon fidanın kısa sürede sahiplenilmesinin ardından vatandaşlar 11 milyon fidanın ne zaman dikileceğini merak etmeye başladı. Peki Geleceğe Nefes Kampanyası nedir? Katılım şu anda sağlanabiliyor mu?

GELECEĞE NEFES KAMPANYASINA NASIL KATILIM SAĞLANIR?

Geleceğe Nefes Kampanyasının başlamasının ardından kısa süre içerisinde hedeflenen 11 milyon fidan sahiplenme oranına ulaşıldı. Bu durum karşısında gelecegenefes.com sitesi üzerinden yayımlana mesajda Teşekkürler Türkiye ‘Geleceğe Nefes’ seferberliğinde 11 Kasım 2019’da 81 ilde 2023 noktada dikilecek 11 milyon fidanı kısa sürede sahiplendiniz.

Gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak konusundaki bu heyecana karşılık fidan sahiplenme kampanyamıza devam ediyoruz. Sahipleneceğiniz veya bağışlayacağınız fidanları 11 Kasım sonrasında da toprakla buluşturmaya devam edeceğiz.

Haydi Türkiye bir gün değil, her gün geleceğe nefes olmaya… mesajı paylaşıldı.

GELECEĞE NEFES OL KAMPANYASI

“Geleceğe Nefes” seferberliğimize hoş geldiniz!

11 Kasım 2019’da saat 11:11’de 81 ilimizde 2023 noktada 3 saat içinde tam 11 milyon fidan toprakla buluşuyor.

Sizler adına dikeceğimiz fidanları bu site üzerinden sanal olarak sahiplenebilmenizi istiyoruz. Sahiplendiğiniz fidanların dikim lokasyonu ile tören alanları farklı yerler olabilir.

Törenlerimize katılmak isterseniz, bulunduğunuz ilde yapılacak törenlerin lokasyonunu Tören Alanları bölümünden öğrenebilirsiniz.

Tarım ve Orman Bakanlığı"

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