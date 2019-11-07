"Geleceğe Nefes Ol" kampanyası duyulur duyulmaz tüm Türkiye büyük bir özveriyle kampanyaya dahil olmak için deyim yerindeyse çırpındı. Kısa sürede vatandaşlar hedeflenen fidan sayısını da aşıp bugün itibarıyla 12 milyon 915 bin 319 fidan bağışında bulundu. Kampanya devam ederken bir yandan da "Geleceğe Nefes Ol fidan dikme kampanyası ne zaman? Nerede?" soruları soruluyor.

GELECEĞE NEFES OL KAMPANYASI

Tarım ve Orman Bakanlığı, kampanya ile ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Geleceğe Nefes” seferberliğimize hoş geldiniz!

11 Kasım 2019’da saat 11:11’de 81 ilimizde 2023 noktada 3 saat içinde tam 11 milyon fidan toprakla buluşuyor.

Sizler adına dikeceğimiz fidanları bu site üzerinden sanal olarak sahiplenebilmenizi istiyoruz. Sahiplendiğiniz fidanların dikim lokasyonu ile tören alanları farklı yerler olabilir.

Törenlerimize katılmak isterseniz, bulunduğunuz ilde yapılacak törenlerin lokasyonunu Tören Alanları bölümünden öğrenebilirsiniz.

Tarım ve Orman Bakanlığı"

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