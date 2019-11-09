MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriGeleceğe Nefes Ol kampanyası fidan dikimi ne zaman?
09.11.2019 - 11:24 |

Geleceğe Nefes Ol kampanyası fidan dikimi ne zaman?

Geleceğe Nefes Ol kampanyası sona yaklaşıyor. 11 milyon hedeflenen kampanyada sahiplenilen fidan sayısı 13 milyonu aştı. Peki, Geleceğe Nefes Ol kampanyası fidan dikimi ne zaman yapılacak? Fiden dikim yerleri nerede?

Geleceğe Nefes Ol kampanyası fidan dikimi ne zaman?

Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında fidan sahiplenen ve fidan bağışı yapan milyonlarca insan var. 11 milyon hedeflenen kampanyada Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin açıklamasına göre sahiplenilen fidan sayısı 13 milyonu aştı. Fidan sahiplenmek isteyenler "https://gelecegenefes.com/" adresinden fidan sahiplenebiliyorlar.

GELECEĞE NEFES FİDAN DİKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında fidan dikimi 11 Kasım 2019 tarihinde yapılacak. Fidan dikimi 11.11'de başlayacak.

FİDAN DİKİM YERLERİ NEREDE?

11 Kasım 2019 11.11'de başlayacak olan fidan dikimi için illere ait fidan dikim tören alanları açıklandı. "https://gelecegenefes.com/" adresinden fidan dikim töreni yerlerini öğrenmeniz mümkün. Fidan dikim törenine aileniz, arkadaşlarınız ve komşularınızla birlikte gelebilirsiniz.

FİDAN DİKİM YERLERİNİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

Tespih hastalığı aracından etti: 47 bin TL değerindeki aracını tespihle takas ettiBatman’da ikamet eden Özcan Atsat adındaki tespih işletmecisi 47 bin TL değerindeki aracını tespihe takas etti. Atsat, bir tespihin daire karşılığında takas edildiğine şahitlik yaptığını söyledi. 29 yıl önce hobi olarak tespih işine giren Özcan Atsat tespih koleksiyonu oluşturdu. Tespihin birçok hastalığa da şifa getirdiğini ifade eden Atsat, Türkiye’nin her yerinde tespihe rağbet olduğunu belirtti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İki bina arasındaki yüksek gerilim hattı korkutuyor

İki bina arasındaki yüksek gerilim hattı korkutuyor

Terör örgütünden temizlenen bölgelerde hayat normale dönüyor

Terör örgütünden temizlenen bölgelerde hayat normale dönüyor

Bir yıl olmadan vatandaşa 'güven' verdi

Bir yıl olmadan vatandaşa 'güven' verdi

Yaptıkları akılalmaz! 1000 yıl hapsi isteniyor

Yaptıkları akılalmaz! 1000 yıl hapsi isteniyor

Sıradaki Haber