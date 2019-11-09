Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında fidan sahiplenen ve fidan bağışı yapan milyonlarca insan var. 11 milyon hedeflenen kampanyada Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin açıklamasına göre sahiplenilen fidan sayısı 13 milyonu aştı. Fidan sahiplenmek isteyenler "https://gelecegenefes.com/" adresinden fidan sahiplenebiliyorlar.

GELECEĞE NEFES FİDAN DİKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında fidan dikimi 11 Kasım 2019 tarihinde yapılacak. Fidan dikimi 11.11'de başlayacak.

FİDAN DİKİM YERLERİ NEREDE?

11 Kasım 2019 11.11'de başlayacak olan fidan dikimi için illere ait fidan dikim tören alanları açıklandı. "https://gelecegenefes.com/" adresinden fidan dikim töreni yerlerini öğrenmeniz mümkün. Fidan dikim törenine aileniz, arkadaşlarınız ve komşularınızla birlikte gelebilirsiniz.

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