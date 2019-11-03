Geleceğe Nefes Ol Kampanyası hakkında merak edilenler | Katılmak için ne yapılır? Katılım ücreti ne kadar?
Geleceğe Nefes Ol Kampanyası tüm heyecanıyla devam ediyor. Kampanyaya katımak isteyen vatandaşlar, Geleceğe Nefes Ol Kampanyasının detaylarını araştırıyor. Peki Geleceğe Nefes Ol Kampanyasının amacı nedir? Katılım ücreti ne kadar? Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan Geleğe Nefes Ol Kampanyasının detayları haberimizde...
'gelecegenefes.com' internet sitesi ülke genelinde yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Ülkemizin çeşitli yerlerinde ağaçlandırma çalışmaları vatandaşları harekete geçirdi. 11 Kasım 2019’da saat 11:11’de 81 ilimizde 2023 noktada 3 saat içinde tam 11 milyon fidan toprakla buluşacak.
Sizler adına dikilen fidanları 'gelecegenefes.com' site üzerinden sanal olarak sahiplenebilmeniz gerekiyor. Sahiplendiğiniz fidanların dikim lokasyonu ile tören alanları farklı yerler olabilir.
Törenlerimize katılmak isterseniz, bulunduğunuz ilde yapılacak törenlerin lokasyonunu 'gelegenefes.com' sitesi üzerinden tören alanları bölümünden öğrenebilirsiniz.
Aşağıdaki görsele tıklayarak 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyasına katılabilirsiniz.
3 KASIM 2019 GELECEĞE NEFES OL KAMPANYASINA KATILIM DURUMU