Geleceğe Nefes Ol Kampanyası nedir? 81 ilde 11 milyon fidan kampanyasına nasıl katılım sağlanır?

Geleceğe Nefes Ol Kampanyasına katılım tüm hızıyla devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan Geleceğe Nefes Kampanyası kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Büyük bir katılım oranının sağlandığı kampanyada 11 milyon fidan 11 Kasım tarihinde toprakla buluşacak. Kampanya kapsamında hedeflenilen 11 milyon fidanın 9.055.142'si sahiplenildi. gelecegenefes.com sitesi üzerinden sahiplenilebilen fidanların yanı sıra kampanyaya bağışta yapılabiliyor. Site zaman zaman yoğunluk nedeniyke hata verebiliyor. 81 ilde 11 Kasım saat 11:11'de başlayacak olan 11 milyon fidan kampanyası 3 saat içerisinde tamamlanacak.

BİR FİDAN NE KADAR?

Kişi ya da Kuruluş istendiği sayıda fidan bağışında bulunabilir. Bağışlanan fidanlar ağaçlandırma sahası içinde yer alır.

1 Fidan Bağışı 10 TL'dir.

GELECEĞE NEFES OL KATILIM BELGESİ NASIL ALINIR?

E-Sertifika talepleriniz ödeme yapıldıktan sonra ortalama 1 iş günü içinde, basılı Sertifika talepleriniz ise 5 iş günü içinde teslim edilmektedir.

FİDAN SAHİPLENMEK MÜMKÜN!

Daha yeşil bir Türkiye için, 11 milyon ağacı geleceğe miras bırakarak dünya rekoruna koşuyoruz. 1 Kasım 2019 Saat 11:11’de 81 ilde Haydi Türkiye, Fidan Dikmeye! 'FİDAN SAHİPLEN' sekmesine tıkladığınızda isim söyisim ve e-posta girdikten sonra istediğiniz şehirde adınıza ücretsiz 5 fidan dikimi yapılıyor.



