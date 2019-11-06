Geleceğe Nefes Ol Kampanyası tören alanları! 11 milyon fidan ne zaman dikilecek?

Türkiye'de geçtiğimiz yaz ayında meydana gelen yangınlarda onlarca hektar alan küle dönmüş yeşili ve ağaçları seven milyonlarca insan gelen yangın haberleri ile büyük üzüntü yaşamıştı. Yaşanan tüm bu yangın haberlerinin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan Geleceğe Nefes Ol Kampanyası "11 milyon ağaç, bugün fidan yarın nefes" sloganı ile başladı. gelecegenefes.com sitesi üzerinden 11 milyon fidanın sahiplenilmesi için Türkiye haritası kullanıcılara sunuldu. Kısa süre içerisinde büyük bir ilgiyle karşılanan Geleceğe Nefes Ol Kampanyasında hedeflenen rakama iki gün gibi kısa bir süre içerisinde ulaşıldı.

11 milyon fidanın kısa sürede sahiplenilmesinin ardından dikim yapılacak alanlar ve tarih kampanyaya katılmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki 11 milyon fidan ne zaman dikilecek?

11 MİLYON FİDAN NE ZAMAN DİKİLECEK?

11 milyon fidan 11 Kasım saat 11:11'de belirlenen tören alanlarında gerçekleştirilecek.

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