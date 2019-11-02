Geleceğe Nefes Ol Kampanyasında katılım % 86'ya ulaştı! Geleceğe Nefes Ol Kampanyasına nasıl katılım sağlanır?

Geleceğe Nefes Ol Kampanyası ülkenin dört bir yanında büyük ilgi ile karşılandı. Fidan bağışında bulunanan binlerce kişi yaptığı bağışlara ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sunulan katılım sertifikalarını sosyal ağlar aracılığı ile paylaşmaya devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından İzmir ve Muğla ilçelerinde çıkan orman yangınlarda kül olan onlarca hektarı yeniden hayata geçirmek için yürüttüğü çalışma kapsamında 11 Kasım'da 81 ilde 11 milyon fidan toprakla buluşacak. Gelecek nesillere daha yeşil bir doğa bırakmanın hedeflendiği kampanya her kesim tarafından oldukça beğeni kazandı. Geleceğe Nefes Ol Kampanyasına geleceğenefes.com adresi üzerinden katılım sağlanabliyor. Vatandaşlar siteye girdiklerinde karşılarına çıkan arazi üzerinde doluluk oranına tam ulaşamayan illerde fidan sahiplenebiliyor. Sitede aynı zamanda fidan bağışında da bulunulabiliyor.

İstanbul, Kocaeli, Ankara, Yalova, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın Karabük, Kastamonu gibi birçok ilde hedeflenen fidan sayısına kısa süre içerisinde ulaşıldı.

GELECEĞE NEFES OL KAMPANYASI

“Geleceğe Nefes” seferberliğimize hoş geldiniz!

11 Kasım 2019’da saat 11:11’de 81 ilimizde 2023 noktada 3 saat içinde tam 11 milyon fidan toprakla buluşuyor.

Sizler adına dikeceğimiz fidanları bu site üzerinden sanal olarak sahiplenebilmenizi istiyoruz. Sahiplendiğiniz fidanların dikim lokasyonu ile tören alanları farklı yerler olabilir.

Törenlerimize katılmak isterseniz, bulunduğunuz ilde yapılacak törenlerin lokasyonunu Tören Alanları bölümünden öğrenebilirsiniz.

Tarım ve Orman Bakanlığı"

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