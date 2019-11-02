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81 ilde 11 milyon fidan dikilecek. GeleceÄŸe Nefes Ol KapmayasÄ± adÄ± altÄ±nda yapÄ±lacak bu muhteÅŸem organizasyona yoÄŸun bir ilgi var. VatandaÅŸlar geleceÄŸe nefes olabilmek iÃ§in konu hakkÄ±nda bilgi almaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar. Kampanya aramalarÄ± sÄ±klaÅŸÄ±rken "GeleceÄŸe Nefes Ol KapmayasÄ± baÅŸvuru nasÄ±l yapÄ±lÄ±r? KatÄ±lÄ±m belgesi nasÄ±l alÄ±nÄ±r?" sorusuna cevap alÄ±nmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor.

GELECEÄžE NEFES OL KAMPANYASI

11 KasÄ±m 2019â€™da saat 11:11â€™de 81 ilimizde 2023 noktada 3 saat iÃ§inde tam 11 milyon fidan toprakla buluÅŸuyor. Orman BakanlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada ÅŸÃ¶yle belirtti:

Ãœlkemizde aÄŸaÃ§ ve orman sevgisini geliÅŸtirmek, toplumun bÃ¼tÃ¼n kesimlerinin Ã§evreye olan duyarlÄ±lÄ±klarÄ±na katkÄ± saÄŸlamak, Ã¶zellikle son aylarda Ã§Ä±kan orman yangÄ±nlarÄ± neticesinde zarar gÃ¶ren alanlarÄ±n yeniden aÄŸaÃ§landÄ±rma konusunda vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n yoÄŸun taleplerine karÅŸÄ±lÄ±k vermek ve toplumda Ã§evre konusunda farkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ± artÄ±rmak maksadÄ±yla;

Ã–ÄŸrencilerden askeri birliklere, sivil toplum Ã¶rgÃ¼tlerinden kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±na, esnafÄ±ndan iÅŸÃ§isine kÄ±saca 7 den 77â€™ye toplumun bÃ¼tÃ¼n kesimlerinden katÄ±lacak vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n katkÄ±larÄ±yla 11 KasÄ±m 2019 gÃ¼nÃ¼ saat 11.11â€™de 81 ilimizde aynÄ± anda 3 saatlik bir zaman dilimi iÃ§erisinde Ã¼lke genelinde 11 milyon adet fidanÄ± toprakla buluÅŸturacaÄŸÄ±z.

11 KasÄ±mâ€™da, Ä°zmir KarbaÄŸlar TÄ±razlÄ±â€™da Ã§Ä±kan orman yangÄ±nÄ± neticesinde zarar gÃ¶ren alanlarla birlikte MuÄŸla Dalamanâ€™daki yanan ormanlÄ±k alanlar baÅŸta olmak Ã¼zere, 2019 yÄ±lÄ± iÃ§erisinde orman yangÄ±nlarÄ± neticesinde zarar gÃ¶ren ormanlÄ±k alanlarda da ilk fidanlar toprakla buluÅŸturulacak.

YapÄ±lacak aÄŸaÃ§landÄ±rma etkinliÄŸi ile bir taraftan 7â€™den 77â€™ye toplumun bÃ¼tÃ¼n kesimlerinin toprakla buluÅŸmasÄ± hedeflenirken, diÄŸer taraftan da son yÄ±llarda Ã¼lke genelinde yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z aÄŸaÃ§landÄ±rma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± DÃ¼nyaâ€™ya duyurmak, dikkatleri Ãœlkemizin bu konuda yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ baÅŸarÄ±lÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalara Ã§ekmek hedeflenmektedir.

Etkinlik, yanan alanlarla birlikte, kÃ¶y okullarÄ± ve kÃ¶y yollarÄ± baÅŸta olmak Ã¼zere okul bahÃ§elerinden yol kenarlarÄ±na, kamusal alanlardan bozuk orman alanlarÄ±na, askeri birliklerden ibadethane ve saÄŸlÄ±k ocaÄŸÄ± bahÃ§elerine kadar kÄ±saca aÄŸaÃ§landÄ±rma Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapÄ±labilecek bÃ¼tÃ¼n potansiyel alanlarda gerÃ§ekleÅŸtirilecektir.

AynÄ± anda tÃ¼m TÃ¼rkiyeâ€™de gerÃ§ekleÅŸtirilecek; yeÅŸilin her tonuyla topraÄŸa hayat, canlÄ±lara nefes olacak bu anlamlÄ± Ã§evre seferberliÄŸine tÃ¼m vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z davetlidir.

Not: Kampanyaya katÄ±lmak isteyen kiÅŸiler iÃ§in Orman BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerinde iletiÅŸim kurulacak kiÅŸiler ve baÄŸÄ±ÅŸda bulunulabilecek banka hesap numaralarÄ± bilgileri ekte sunulmuÅŸtur.

AyrÄ±ca OGEM-VAK (OrmancÄ±lÄ±ÄŸÄ± GeliÅŸtirme ve Orman YangÄ±nlarÄ± ile MÃ¼cadele Hizmetlerini Destekleme VakfÄ±) aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla baÄŸÄ±ÅŸta bulunmak isterseniz buraya â€‹tÄ±klayÄ±nÄ±z.â€‹

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