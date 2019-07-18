‘Geleceğin meslekleri’ için imzalar atıldı

Dünyada hızlı ve hacmi çok yüksek bir değişim yaşandığını vurgulayan Saraç şunları söyledi: “Tekno-loji, politikalar, sosyal eğilimler, iklim değişiklikleri, demografik değişiklikler, toplumların yapısını, meslekleri, işleri değiştiriyor. Birçok yeni meslek tanımı hayatımıza giriyor. Dördüncü sanayi devrimi ile birlikte yapay zeka ve makine öğrenimi, robotik, nanoteknoloji, genetik ve biyoteknoloji gibi da-ha önce ayrışmış olan alanlardaki gelişmeler artık hep birlikte gelişmekte ve birbirlerini güçlendir-mektedirler.

Yapay zeka genellikle bilgisayar bilimleri ile ilişkilendirilse de matematik, biyoloji, psikoloji, felsefe ve diğer bilimler ile de yakından ilgilidir... İş ve akademi dünyasının verilerine göre 2022’ye kadar olan süreçte teknolojiye bağlı gelişen veri analistleri ve veri bilimciliği, yazılım ve uygulama geliştiriciliği, e-ticaret ve sosyal medya uzmanlığı gibi mesleklere talep artacak.”

Meslek kongresi yapılacak

Dünya Ekonomik Forumu’nun 2018 raporunda yer alan araştırmalara da değinen Saraç, “Önümüz-deki 4 yıl içinde yapay zeka ve makine öğrenimi uzmanlığı, büyük veri uzmanlığı, bilgi güvenliği ana-listliği, insan-makine etkileşimciliği tasarımı, robotik mühendislikler ve blok zinciri uzmanlığı gibi yeni teknolojileri anlama ve bunları uygulamaya yönelik mesleklerin de ortaya çıkacağını belirtiyor” dedi. Geleceğin mesleklerine yönelik ciddi bir süreç başlattıklarını kaydeden Saraç, “Bununla ilgili bir iki ay içinde ulusal ölçekte bir kongre düzenliyoruz, çalışma grupları oluşturacağız ve önümüzdeki yıl, yeni mesleklerle yükseköğretim sistemini ve Türkiye’yi tanıştırmayı bekliyoruz” diye konuştu.