MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemGelen şoke oldu! Duyuru yaptılar...
11.08.2019 - 16:52| İHA

Gelen şoke oldu! Duyuru yaptılar...

Kurban Bayramı’nda İstanbul’da kalan kent sakinleri ve yabancı turistler, adalara gitmek için Eminönü’ne akın etti. Şehir hatları iskelesinden sık sık ek seferler yapıldığı ve vapurun kapasitesi üstüne kişi almayacağı duyurusu yapıldı.

Gelen şoke oldu! Duyuru yaptılar...
Gelen şoke oldu!
Gelen şoke oldu!
Gelen şoke oldu!
Haberin Tüm Fotoğrafları

Kurban Bayramı tatilini İstanbul’da geçirmek isteyen vatandaşlar sıcaklıklarında yükselmesi ile adalara gitmek için Eminönü’ne akın etti.

Şehir hatlarında vatandaşlar adalar vapuruna binebilmek için uzun süre bekledi. Vatandaşların oluşturduğu insan seli havadan görüntülendi. Görüntülerde Eminönü Şehir Hatları Adalar İskelesi'nin önünde bekleyen vatandaşların yola kadar taşıp uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.

Büyükada, Heybeliada, Kınalıada, Burgazada'ya gitmek isteyen yerli ve yabancı turistler ise gördükleri yoğunluk karşısında şaşkına göndüler. Şehir Hatları Adalar iskelesinde vatandaşlara ek sefer yapılacağı anonsları verildi

Gurbetçi aileye dinlenme tesisinde saldırıAvusturya'dan tatile geldikleri memleketleri Kahramanmaraş'ta pikniğe giden Koyuyeşil ailesi, oturdukları çardağın kırılması nedeniyle işletme sahiplerinin saldırısına uğradı. Olayda aralarında çocukların da olduğu 12 kişi yaralandı, 12 kişi ise gözaltına alındı
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Hulk filmi konusu nedir? Hulk filmi oyuncuları kimlerdir?

Hulk filmi konusu nedir? Hulk filmi oyuncuları kimlerdir?

Bamsı Beyrek filmi konusu nedir? Bamsı Beyrek filmi oyuncuları kimlerdir?

Bamsı Beyrek filmi konusu nedir? Bamsı Beyrek filmi oyuncuları kimlerdir?

Tedirgin eden görüntü

Tedirgin eden görüntü

Bu yıl kaç resmi tatil kaldı? 2019 resmi tatil günleri

Bu yıl kaç resmi tatil kaldı? 2019 resmi tatil günleri

Sıradaki Haber