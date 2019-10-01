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01.10.2019 - 18:20 | | DHA

Gelin arabası gibi süslenen otomobilden çıkanlar 'yok artık' dedirtti

Hakkari'de, gelin arabası gibi süslenen, 'Evleniyoruz' yazılı otomobilde, şüphe üzerine polis ekiplerince arama yapıldı. 74 kilo 400 gram eroinin ele geçirildiği araçtaki 3 kişi, gözaltına alındı.

Gelin arabası gibi süslenen otomobilden çıkanlar 'yok artık' dedirtti

 

Yüksekova ilçe merkezinde polis ekipleri, gelin arabası gibi süslenen, 'Evleniyoruz' yazılı otomobili şüphe üzerine, kontrol noktasında durdurdu. Ekiplerin narkotik köpeği 'Pars' ile araçta yaptığı aramada, gizli bölmelere yerleştirilmiş 74 kilo 400 gram eroin ele geçirildi. Otomobildeki 3 kişi ise gözaltına alındı.

Gelin arabası gibi süslenen otomobilden çıkanlar yok artık dedirtti

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