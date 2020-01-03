Gelinim Mutfakta 3 Ocak'ta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta yarışmasında kim elendi?

Kanal D ekranında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın beş günü yemek yapan gelinler kayınvalidelerin yemeklere verdikleri puanlar ile gün sonunda hangi ismin birinci olduğu belli oluyor. Günün sonunda birinci olan gelin Çeyrek altının sahibi olurken haftanın finalinde ise bütün bir haftanın paunları toplanıyor ve finalde beş altın bileziği bir gelinin oluyor. Peki Gelinim Mutfakta yarışmasında bu hafta kim birinci oldu? Beş altın bileziği koluna takan gelin kim oldu? Yarışmaya bu hafta veda eden isim kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Günün en düşük puanını alan gelin 9 puanla Goncanur oldu. Günün en yüksek puanını alarak çeyrek altının sahibi olan gelin ise 12 puanla Aydan ve Elif oldu. Burçin ise 10 puan aldı. Ama aşçı olması nedeniyle iki puanı kırıldı. Günün iki birincisi olması neticesinde 1.'yi belirlemek için kura çekildi. Çeyrek altının sahibi kura sonucuna göre Elif oldu.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Haftanın en düşük puanı olan iki gelin oldu. Burçin ve Goncanur oldu.

Haftanın en yüksek puanını alarak 5 altın bileziğin sahibi 62 puanla Aydan oldu. Aydan böylelikle 5 altın bileziğin sahibi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA YARIŞMASINDA KİM ELENDİ? SÜRPRİZ KARAR

Haftanın en düşük puanını alıp Gelinim Mutfakta yarışmasına veda eden isim 39 puanla Burçin oldu. Burçin Gelinim Mutfakta yarışmasına veda etti. Gelinim Mutfakta'nın 86. hafta finalinde yarışmaya veda eden gelin-kaynana belli oldu; ama, sürpriz bir gelişme yaşandı. Haftanın birincisi olan isim Aydan yarışmaya kendi isteğiyle ayrıldı. Aydan, ailesel nedenlerden dolayı ayrılmak istediğini ifade etti. Böylece Burçin son anda elenmekten kurtuldu.