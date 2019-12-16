Gelinim Mutfakta en son kim elendi? Gelinim Mutfakta yeni bölüm fragmanı

Pazartesi, Salı , Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri gündüz kuşağında ekrana gelen Gelinim Mutfakta heyecan dolu bölümlerine devam ediyor. Fatih Ürek'in sunumuyla ekrana gelen Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 415. Bölümünde elenen yarışmacı belli oldu! Hafta toplamında en düşük puanı alan gelin ve kaynana yarışmadan gitti. Peki hangi isimler elendi?

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Hafta toplamında en düşük puanları Ayten-Yağmur Öz ve Şükriye-Buse Gökçay aldı. Gelinim Mutfakta'nın 83. hafta finalinde yarışmaya veda eden gelin-kaynana belli oldu.

13 Aralık 2019 Cuma günü Gelinim Mutfakta yarışmasından Şükriye-Buse Gökçay elendi.

GELİNİM MUTFAKTA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Gelinim Mutfakta 416. Bölüm Fragmanı yayında! Elif, Aydan'a babasından gelen hediye inci kolyeyi küçümseyince ortalık karışıyor!

Yarışmaya yeni katılan Emine Hanım, kaynanalardan birisini gözüne kestiriyor iddialı bir çıkış yapıyor! Hülya Hanım, Çiğdem Hanımın kendisine verdiği hediyeyi sert bir şekilde kabul etmediğini söylüyor! Emine Hanımın, puanlama sırasında 5 puanın Elif'e gitmesini söylemesi Yağmur'un sinirlenmesine yol açıyor ve Emine Hanımı yandaşçılıkla suçluyor!

Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 12.30'da Kanal D'de!

GELİNİM MUTFAKTA FRAGMAN