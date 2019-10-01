Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? 1 Ekim puan durumu...

Ekranların en çok izlenen yemek ve yarışma programı Gelinim Mutfakta'nın bugün 362. bölümü ekrana geldi. Son bölümde Fatma Hanım'ın kızı Dilek'le yüzleşti!

Fatma Hanım'ın kızı stüdyoya sürpriz misafir olarak katılınca ortalık bir anda karışıyor. Dilek'in görümcesi, annesi Fatma Hanım'ı nasıl koruyacak? Peki diğer kayınvalideler ve gelinler bu duruma nasıl yorum yapacak? Diğer yandan Çiğdem Hanım ve Elif birbirlerine giriyor ve Elif gözyaşlarına boğuluyor.

Tavuklu dalyan köfte için yarışan yarışmacılardan biri gün sonunda çeyrek altının sahibi oldu. Peki, gün birincisi kim oldu?

GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gün toplamında kaynanalardan yüksek ve eşit puanları Kıymet Çoban, Filiz Turan ve Elif Akçam aldı. Çeyrek altını 13 puanla Filiz kazandı. Günün en düşük puanını ise 8 puanla Dilek aldı.