Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? 12 Eylül puan durumu...

Kanal D'de hafta içi her gün seyirciyi ekran başına çeken Gelinim Mutfakta yarışmasının 349. bölümü ekrana geldi. Son bölümde Hilal, yemekte kural ihlali yaptı. Hilal'in düğün videosunu izleyen gelinler düğünde takılan takıları tartışırken stüdyoda gergin anlar yaşandı. Hüsniye Hanım'ın gelini Hatice'ye karşı fena öfkelendi.

Tüm bu olayların ardından gün birincisini sunucu Fatih Ürek ilan etti.

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Hatice Karabulut, Hilal Ünal ve Elif Akçam aldı. Çeyrek altını ise 14 puanla Elif kazandı. Günün en düşük puanını 6 puanla Ezgi aldı. Hilal 10 ve Hatice 12 puanla ayrıldılar.