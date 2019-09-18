Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? 18 Eylül puan durumu...

Gelinim Mutfakta'nın 353. bölümü yayınlandı. Son bölümde programa sürpriz gelen sanatçı ile yarışmacılar Roman Havasına doydular.

Nur Hanım'ın davetiyle gelen şarkıcı gelinlere Roman havası ile moral verdi.

Fatma Hanım'ın, gelini Dilek hakkındaki itirafı kaynanaları çok şaşırttı. Annesinden gelen mesaj Dilek'i gözyaşlarına boğdu.

Gün sonunda ise puanlar açıklandı ve gün birincisi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Dilek Akıncıoğlu, Kıymet Çoban ve Elif Akçam aldı. Çeyrek altını ise, 15 puanla Dilek kazandı. Günün en düşük puanını alan gelini 8 puanla Hilal oldu. Elif ve Kıymet ise 14 puanda kaldı.