Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? 25 Eylül puan durumu

Gelinim Mutfakta 358. bölüm bölüm saat 12.30'da ekrana geldi. Son bölümde Dilek'in annesi sürpriz yaptı ve programa gelerek Fatma Hanım'la yüzleşti.

Fatih Ürek, yarışmacılara sürpriz bir konuğun olduğunu söyledi. Konuk Dilek'in annesiydi... Dilek, karşısında annesini gördüğünde çok şaşırdı ve gözyaşlarına hakim olamadı. Fatma Hanım'ın ise yüzü düştü. Dilek ile Fatma Hanım'ın aralarındaki anlaşmazlıklar masaya yatırıldı.

Eğlencenin ve gerilimin yaşandığı yarışmanın sonunda gün birincisi belli oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Dilek Akıncıoğlu ve Elif Akçam aldı! Çeyrek altını kazanan isim 16 puanla Elif'di. En düşük puanı alan isimler ise 10 puanla Kıymet ile Pınar'dı. Dilek ise 12 puanda kaldı.