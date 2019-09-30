Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? 30 Eylül puan durumu...

Gelinim Mutfakta 361. bölüm ekrana geldi. Son bölümde Fatih Bey, Elif'i üzecek bir açıklama yaptı!

Dilek, kazandığı 5 altın bileziği konfeti patlatarak kutladı. Bu yüzden Çiğdem Hanım ve Fatma Hanım sert bir tartışmanın içine girdi. Çiğdem Hanım, yarışmaya yeni katılan kaynanaya sporla nasıl kilo vereceğini gösterdi.

Fırında köfteli patlıcan kebabı için yarışan yarışmacılardan biri gün sonunda çeyrek altının sahibi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanı 16 puanla Elif Akçam aldı ve çeyrek altının sahibi oldu. Günün en düşük puanını 4 puanla Filiz aldı. Günün en düşük puanını alan ikinci gelini ise 9 puanla Kıymet'ti. Dilek 10 puanın sahibi oldu.