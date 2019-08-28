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28.08.2019 - 16:58

Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? Gün sonuncusu kim?

Gelinim Mutfakta 338. bölüm fragmanı yayınlandı. Yarışmanın son bölümünde gelinler kremalı ıspanaklı börek için yarıştı. Kayınvalidelerin oylarıyla bir gelin çeyrek altın kazandı. İşte 28 Ağustos Gelinim Mutfakta'da gün birincisi ve gün sonuncusu...

Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? Gün sonuncusu kim?

Kanal D'nin her gün ilgiyle izlenen yarışma programı Gelinim Mutfakta'nın 338. bölümü bugün ekranlara geldi. Son bölümde Ezgi'nin hediyesi ortalığı karıştırdı.

Çiğdem Hanım ve Ezgi arasında "yemek yapamama" tartışması çıktı. Hülya'nın masasına yapıştırdığı yıldızı almaya çalışırken kopartan Hatice büyük tepki aldı. Günün yarışma yemeği gelin ve kaynanaları birbirine düşürdü.

Tüm bu yaşanan gelişmelerin ardından gün sonunda bir gelin birinci olarak çeyrek altın aldı. Bir gelinse sonuncu seçildi.

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Elif Akçam ve Hatice Karabulut aldı. Çeyrek altını ise Elif kazandı. Gün sonuncusu ise Ezgi seçildi.

 

Otobüsü durdurup yanına koştuDenizli'de, otobüs şoförü Ahmet Ertuğrul, caddede seyir halindeyken, bir bisikletlinin düştüğünü gördü. Otobüsünü durdurup, yardıma koşan sürücünün duyarlı davranışı otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.
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