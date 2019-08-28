Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? Gün sonuncusu kim?

Kanal D'nin her gün ilgiyle izlenen yarışma programı Gelinim Mutfakta'nın 338. bölümü bugün ekranlara geldi. Son bölümde Ezgi'nin hediyesi ortalığı karıştırdı.

Çiğdem Hanım ve Ezgi arasında "yemek yapamama" tartışması çıktı. Hülya'nın masasına yapıştırdığı yıldızı almaya çalışırken kopartan Hatice büyük tepki aldı. Günün yarışma yemeği gelin ve kaynanaları birbirine düşürdü.

Tüm bu yaşanan gelişmelerin ardından gün sonunda bir gelin birinci olarak çeyrek altın aldı. Bir gelinse sonuncu seçildi.

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Elif Akçam ve Hatice Karabulut aldı. Çeyrek altını ise Elif kazandı. Gün sonuncusu ise Ezgi seçildi.