Kanal D'nin gündüz kuşağına damga vuran yarışma programı Gelinim Mutfakta'nın 342. bölümü yayınlandı. Son bölümde yarışmaya bu hafta katılan Yağmur ve kaynanası Necla Hanım arasında fotoğraf krizi yaşandı. Ezgi ve Yağmur arasında ise tansiyon yükseldi. Necla Hanım neden Yağmur'u gelini olarak istemezken Elif ise aldığı puanlar sonrasında gözyaşlarını tutamadı.

Gün sonunda sıklıkla yöneltilen soru "Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? Gün sonuncusu kim?" şeklindeydi.

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Ezgi Yıldırım ve Yağmur Minaz aldı. Çeyrek altını ise 17 puanla Ezgi kazandı. Gün sonuncusuysa Hatice oldu.