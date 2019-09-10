Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? Gün sonuncusu kim?

Gelinim Mutfakta Gün birincisi açıklandı. Bugün saat 12.30'da ekrana gelen yarışmada gelinler yufkadan lahmacun tarifi için birbirlerine üstünlük sağlamaya çalıştılar. Hatice, Hilal'i kışkırtmaya çalışırken Hilal oralı olmadı. Suzan diğer gelin adaylarıyla tartışma yaşadı. Gün sonunda ise bir gelin adayı birinci seçildi.

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Elif Akçam ve Hatice Karabulut aldı. Çeyrek altını ise 16 puanla Elif kazandı. Günün en düşük puanını 8 puanla Ezgi aldı.