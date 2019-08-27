27.08.2019 - 17:39
Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? Gün sonuncusu kim oldu? (27 Ağustos)
Gelinim Mutfakta'nın 337. bölümü bugün ekrana geldi. Yarışmanın yeni bölümünde Reyhan-Ezgi Yıldırım, Besime-Gülcan Ekici, Hüsniye-Hatice Karabulut ve Zeynep-Hülya Bütün çiftleri "çoban köfte" için yarıştılar. Peki gün birincisi ve sonuncusu kim oldu?
Kanal D'nin sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'nın 337. bölümü bugün ekrana geldi. Son bölümde yarışmacılar arasında hediye krizi yaşandı. Hülya ve Zeynep Hanım gerildi. Ezgi ise Reyhan Hanım'a eski defterleri açtı.
Peki, yarışmada gün birincisi ve gün sonuncusu kim oldu?
GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ VE SONUNCUSU KİM OLDU?
Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Ezgi Yıldırım ve Hatice Karabulut aldı. Çeyrek altını ise Ezgi kazandı. Gün sonuncusu ise Elif seçildi.