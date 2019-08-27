Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? Gün sonuncusu kim oldu? (27 Ağustos)

Kanal D'nin sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'nın 337. bölümü bugün ekrana geldi. Son bölümde yarışmacılar arasında hediye krizi yaşandı. Hülya ve Zeynep Hanım gerildi. Ezgi ise Reyhan Hanım'a eski defterleri açtı.

Peki, yarışmada gün birincisi ve gün sonuncusu kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ VE SONUNCUSU KİM OLDU?

Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Ezgi Yıldırım ve Hatice Karabulut aldı. Çeyrek altını ise Ezgi kazandı. Gün sonuncusu ise Elif seçildi.



