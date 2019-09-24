Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? Puan durumu nedir?

Kanal D'nin hafta içi her gün ekrana gelen yarışma programında bugün Pınar, geçmiş anıları anlattığı sırada gözyaşlarına hakim olamadı.

Pınar, anne ve babasının vefatından sonra sığınacak bir liman olarak gördüğü eşinin ailesinin yanında olmadığını anlattığı sırada gözyaşlarına boğuldu. Dilek'in renkli bayraklarla gelin ve kaynanaları kategorize etmesi ortalığı karıştırdı.

Gün sonunda ise puanlar toplandı ve bir gelin gün birincisi seçildi.

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Dilek Akıncıoğlu ve Kıymet Çoban aldı. Çeyrek altını ise 15 puanla Kıymet kazandı. Günün en düşük puanını 5 puanla Pınar alırken en düşük ikinci puanı 12 puanla elif aldı. Dilek 14 puanda kaldı.