22.11.2019 - 15:59 |
Gelinim Mutfakta bugün kim gitti? 22 Kasım Cuma günü bilezikleri kim kazandı?
22 Kasım Cuma günü Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın finali yaşandı. Fatih Ürek'in sunumuyla ekrana gelen Gelinim Mutfakta yarışmasının bugün yayınlanan bölümünde 5 bileziği kazanan gelin açıklandı. Peki hangi gelin ve kaynana yarışmaya veda etti?
Hafta içi her gün izleyicisini ekrana kilitleyen Gelinim Mutfakta, haftanın final bölümüyle ekrana geldi. Fatih Ürek'in sunumuyla gerçekleşen Gelinim Mutfakta 22 Kasım günü hangi gelin elendi? Bu hafta hangi gelin birinci oldu? Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın birincisi, 5 bileziğin sahibi olmak için sabırsızlanıyor. İşte Gelinim Mutfakta yarışması hakkında merak edilenler...
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?
Hafta toplamında en düşük puanları Aysel Açıkalın-Duygu Çınar ve Pakize-Gamze Acar aldı. Haftanın elenen ismi ise Gamze - Pakize oldu.
İŞTE ELEME ANI
GELİNİM MUTFAKTA HANGİ GELİN KAZANDI?
Gelinim Mutfakta yarışmasında bu hafta 5 bileziği kazanan gelini Melike oldu.