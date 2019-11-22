Gelinim Mutfakta bugün kim gitti? 22 Kasım Cuma günü bilezikleri kim kazandı?

Hafta içi her gün izleyicisini ekrana kilitleyen Gelinim Mutfakta, haftanın final bölümüyle ekrana geldi. Fatih Ürek'in sunumuyla gerçekleşen Gelinim Mutfakta 22 Kasım günü hangi gelin elendi? Bu hafta hangi gelin birinci oldu? Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın birincisi, 5 bileziğin sahibi olmak için sabırsızlanıyor. İşte Gelinim Mutfakta yarışması hakkında merak edilenler...

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Hafta toplamında en düşük puanları Aysel Açıkalın-Duygu Çınar ve Pakize-Gamze Acar aldı. Haftanın elenen ismi ise Gamze - Pakize oldu.

İŞTE ELEME ANI

GELİNİM MUTFAKTA HANGİ GELİN KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında bu hafta 5 bileziği kazanan gelini Melike oldu.