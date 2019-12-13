MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Gelinim Mutfakta kim elendi 13 Aralık? Gelinim Mutfakta 5 altın bileziği kim kazandı?
ABONE OL
13.12.2019 - 14:46 |

Gelinim Mutfakta kim elendi 13 Aralık? Gelinim Mutfakta 5 altın bileziği kim kazandı?

Gelinim Mutfakta kim elendi? Merakla beklenen sorunun yanıtı birazdan belli oldu.. Hafta içi her gün ekrana gelen Gelinim Mutfakta bugün haftanın finali ile ekrana geldi. Gelinim Mutfakta'da bugün bir kişi elendi. Bir kişi da 5 altın bileziğin sahibi oldu.

Gelinim Mutfakta kim elendi 13 Aralık? Gelinim Mutfakta 5 altın bileziği kim kazandı?

Gelinim Mutfakta haftanın finali ile ekrana geldi. Çubuklu kek yapan gelin adayları, kaynanalarından puanları aldılar. Peki, bu haftanın birincisi kim oldu? Haftanın en düşük puanını alarak elenen isim kim oldu?

GÜNÜN EN DÜŞÜK PUANINI KİM ALDI?

Günün en düşük puanını alan gelini 8 puanla Elif, 2 puan kesiliyor 6 puana iniyor ve 9 puanla Buse.

GÜNÜN EN YÜKSEK PUANINI KİM ALDI?

Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi olan gelin 12 puanla Aydan.

HAFTANIN EN DÜŞÜK PUANINI KİM ALDI? GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ 13 ARALIK?

Buse ve Yağmur haftanın en düşük puanını aldılar. 45 Puanla Buse oldu.

Gelinim Mutfakta kim elendi 13 Aralık Gelinim Mutfakta 5 altın bileziği kim kazandı

HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU? 5 ALTIN BİLEZİĞİN SAHİBİ

Haftanın en yüksek puanını alarak birinci olan isim 61 puanla Aydan oldu. Aydan 5 altın bileziği kazandı

Gelinim Mutfakta kim elendi 13 Aralık Gelinim Mutfakta 5 altın bileziği kim kazandı

Köpeğe kalaslı dayak cep telefonuna yansıdıYalova’nın Çiftlikköy ilçesi Aşağı Gacık mevkisinde köpeğini kalasla döven Hasan A. adlı şahsın uyguladığı vahşet cep telefonuna yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kahramanmaraş'ta yangın! 3'ü çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı

Kahramanmaraş'ta yangın! 3'ü çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı

Memur, emekli, işçi, EYT'li milyonları ilgilendiriyor

Memur, emekli, işçi, EYT'li milyonları ilgilendiriyor

Henüz 19 yaşındaydı! Babası öldürdü

Henüz 19 yaşındaydı! Babası öldürdü

Yunanistan'dan skandal hareket

Yunanistan'dan skandal hareket

Sıradaki Haber