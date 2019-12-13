Gelinim Mutfakta kim elendi 13 Aralık? Gelinim Mutfakta 5 altın bileziği kim kazandı?

Gelinim Mutfakta haftanın finali ile ekrana geldi. Çubuklu kek yapan gelin adayları, kaynanalarından puanları aldılar. Peki, bu haftanın birincisi kim oldu? Haftanın en düşük puanını alarak elenen isim kim oldu?

GÜNÜN EN DÜŞÜK PUANINI KİM ALDI?

Günün en düşük puanını alan gelini 8 puanla Elif, 2 puan kesiliyor 6 puana iniyor ve 9 puanla Buse.

GÜNÜN EN YÜKSEK PUANINI KİM ALDI?

Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi olan gelin 12 puanla Aydan.

HAFTANIN EN DÜŞÜK PUANINI KİM ALDI? GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ 13 ARALIK?

Buse ve Yağmur haftanın en düşük puanını aldılar. 45 Puanla Buse oldu.

HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU? 5 ALTIN BİLEZİĞİN SAHİBİ

Haftanın en yüksek puanını alarak birinci olan isim 61 puanla Aydan oldu. Aydan 5 altın bileziği kazandı