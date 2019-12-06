Gelinim Mutfakta kim elendi 6 Aralık 2019? 82. hafta Gelinim Mutfakta birincisi...

Kanal D'nin hafta içi her gün ekrana gelen yarışması Gelinim Mutfakta hız kesmeden devam ediyor. Gelinler bugün 'Kerebiç' tatlısı ile yarıştılar. Kaynanalar, 1 ile 5 arasında puanlama yaptılar. Peki, Gelinim Mutfakta'da bu hafta kim elendi?

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Günün en yüksek puanını 14 puanla Elif ve Aydan oldu. Eşit puan alan Elif ve Aydan arasında çekiliş yapıldı. Çeyrek altının sahibi Aydan oldu.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Haftanın en yüksek puanını alarak 5 altın bileziğin sahibi 66 puanla Yağmur oldu.

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Haftanın en düşük puanını alarak yarışmaya veda eden isim Duygu oldu.