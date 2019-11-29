Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta 405. bölüm haftanın birincisi...

Kanal D'nin izlenme rekorları kıran yarışması Gelinim Mutfakta haftanın finali ile bugün ekrana geliyor. Hafta içi her gün yayınlanan ve cuma günü birincinin belli olduğu Gelinim Mutfakta için büyük gün. Bugün bir kişi birinci olurken birisi de yarışmaya veda edecek.

Fatih Ürek ve yarışmacılar Melike'ye sürpriz hazırlıyor. Puanlama esnasında yapılan sürpriz Melike'yi çok şaşırtacak.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN FİNALİ KİM BİRİNCİ OLACAK KİM ELENECEK?

Gün sonu değerlendirmesinde başta Fatih Ürek'i şaşırtan olay gelin ve kaynanaları gözyaşlarına boğacak. Bu haftanın birincisi kim olacak merak konusu.