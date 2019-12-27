Gelinim Mutfakta kim elendi? 27 Aralık Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta hafta içi her gün ekrana gelen yeni bölümleri izleyici ekrana kilitlemeye devam ediyor. Hafta içi her gün ekrana gelen Gelinim Mutfakta yarışmasında günün yemeğini yapan gelinler, kayınvalidelerden aldıkları puanlar ile gün sonunda verilen çeyrek altın için yarışıyor. Haftanın finalinde ise Gelinim Mutfakta yarışmasında en fazla puan alan isim 5 altın bileziğin sahibi oluyor. Peki Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın finalinde hangi isim birinci oldu? Günün birincisi olan isim kim? Yarışmaya hangi isim veda etti?

27 ARALIK EN YÜKSEK PUANI ALAN İSİM

Goncanur en yüksek puanı alarak çeyrek altının sahibi olan isim oldu. Böylelikle Goncanur 4. çeyrek altını yakasına takmayı başardı.

GELİNİM MUTFAKTA YARIŞMASINDA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın en düşük puanını alan iki isim Elif ve Pelin oldu. Gelinim Mutfakta'ya bu hafta veda eden isim 47 puan ile Pelin oldu ve yarışmaya veda etti.

HAFTANIN FİNALİNDE 5 ALTIN BİLEZİĞİN SAHİBİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 5 altın bileziğin sahibi 65 puan ile Goncanur oldu