Gelinim Mutfakta kim elendi? Haftanın birincisi kim?

Gelinim Mutfakta'nın bugün 72. hafta elemesi gerçekleşti. Son bölümde Çiğdem-Elif Akçam, Fatma-Dilek Akıncıoğlu, Nur-Kıymet Çoban ve Emine-Pınar Dalkaya çiftleri kadayıf irmik tatlısı için yarıştı.

HAFTA FİNALİNDE İŞLER KURA ÇEKİMİNE KALIYOR!

Emine Hanım ve gelini arasındaki tartışma sonrası Pınar stüdyoyu terk ediyor. Gelinler son gün teftişi ile diğer yarışmacıların yaptığı tatlıları kontrol ediyorlar. Hafta finalinde kura heyecanı yaşanıyor.

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

72. hafta finalinde birinci olan çiftler belli oldu. Beş altın bileziği hafta toplamında 61 puanı alan Dilek Akıncıoğlu kazandı. Elif 60 puanda kaldı. Yarışmadan elenen isim ise 46 puanla Pınar oldu. Kıymet 56 puan topladı.