Gelinim Mutfakta kim elendi? Kim birinci oldu? 4 Eylül puan durumu...

Gelinim Mutfakta'nın 365. bölümü bugün ekrana geldi. Son bölümde programa gelen mesajlar yarışmacıları öfkelendiriyor!

Kıymet, bir yakınından gelen mesaj üzerine çok sinirleriniyor. Kıymet mesajda yemek yapamadığını söyleyen kişiye ateş püskürüyor. Çiğdem Hanım da, oğlundan gelen mesaj üzerine çok öfkeleniyor. Evde hesabını soracağını söylüyor.

Bugün yarışmacıların pişmeyen muzlu cheescake yapmasının ardından puanlamaya geçildi ve gün sonunda bir kişi yarışmaya veda etti.

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Hafta toplamında en az puanları Fatma-Dilek Akıncıoğlu ve Yasemin-Filiz Turan çifti aldı ve Gelinim Mutfakta'nın 74. hafta finalinde yarışmaya veda eden isimler Yasemin-Filiz Turan çifti oldu. Hafta birincisi ise Nur-Kıymet Çoban çifti oldu.