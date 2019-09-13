Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan durumu... Kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta bugün 350. bölüm ekrana geldi. Gelinim Mutfakta son bölümde eleme heyecanı vardı.

Yarışmacılar, sütlü tel kadayıf için yarıştı. Öte yandan Ezgi ve Elif arasında büyük kriz yaşandı. Ezgi'nin bu hafta potaya girip yarışmadan ayrılacağını düşünen gelinler Ezgi'ye karşı cephe aldı. Elif ise Ezgi'nin eşyalarını çöp poşetine atmak isteyince mutfakta kıyamet koptu.

Gün sonunda Fatih Ürek elenen kişiyi açıkladı.

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta gün birincisi 68 puanla Hatice ve Elif oldu. Kura sonucu 5 altın bileziği Hatice aldı. Elenen isimler ise Ezgi ve Reyhan Hanım oldu.

DUYGUSAL VEDA

Gelinim Mutfakta yarışmasına damga vuran iki isim bu hafta yarışmaya veda etti. Kazandıkları altınlar ve bileziklerle yarışmaya damga vuran Reyhan Hanım ve gelini Ezgi bu haftanın en düşük puanını alarak yarışmaya veda ettiler. İşte Ezgi ve Reyhan Hanım'ın duygusal vedası!