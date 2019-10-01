Gelinim Mutfakta sunucusu Fatih Ürek kimdir?
Fatih Ürek, 3 Nisan 1956 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. Şarkıcılığın yanı sıra oyunculuk ve sunuculukta yapan Fatih Ürek, Kanal D ekranında yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışma programının sunuculuğunu üstleniyor. İşte Gelinim Mutfakta sunucusu Fatih Ürek'in kariyeri hakkında merak edilenler...
Fatih Ürek, Erzurum'da dünyaya gelmesinin ardından kariyerine 15 yaşında Bursa Devlet Tiyatrosuna figüran olarak girerek adım attı. Türk fantezi ve pop müzik şarkıcısı olan Fatih Ürek, müzik kariyerinin yanı sıra çeşitli dizi ve filmlerde rol aldı.
Erzurum'da bir sucuk fabrikasında kasaplık yapan Şerafettin Ürek'in 4 çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. 3 kız kardeşi vardır. Henüz 1 yaşında iken ailesi Bursa'ya göçtü.
KARİYERİ
15 yaşında Bursa Devlet Tiyatrosu’nun figüran kadrosuna girdi. 20 yaşına kadar tiyatroda çalıştı. Ancak tiyatrodan devam etmedi. Bu dönem züccaciyeci ve mobilyacıda çalıştı.
Ses sanatçısı olmaya karar veren Fatih Ürek bir süre Taylan Gazinosunda çalıştıktan sonra İstanbul'a taşındı.
İlk albümü Yaktı Yaktı'yı Raks Müzik etiketiyle 1993 yılında yayınlayan sanatçı bu albümünde, ilk olarak Bülent Ersoy'un Sefam Olsun albümünde seslendirdiği aynı isimli şarkıya yeni yorumuyla yer vermiş, 1995 yılında çıkardığı Sen İki Gözümsün albümünde pop şarkılarının yanı sırasında klasik şarkılara da yer vermiştir. 97 yılında Reyting Hamdi programında Fred Çakmaktaş'ı canlandırdı.
2008 yılında adından sıkça söz ettiren Sus albümü ile 13 yıllık bir aranın ardından giriş yapan sanatçı bu albümünde seslendirdiği "Hadi Hadi" ve "Sus" şarkılarıyla müzik listelerinde üst sıralara kadar yükselmiştir. Hayde albümünde "Hayde" ve "Yedi Tepe" şarkılarının düzenlemelerinde Emrah Karaduman ile çalışmıştır.
2011 yılında Praktiker'in reklamlarında oynadı. 2018 yılında Kanal D kanalında program sunmaya başlayıp televizyona geri dönmüştür.
Diskografi
Yaktı Yaktı (1993)
Sen İki Gözümsün (1995)
Sus (2008)
Hala Hala (2009)
Alırım aklını (2010)
Hayde (2011)
300 - 500 (2012) (Single)
Bak Güzele (2013) (Single)
Altın Çağ (2015)
Sallayana Sallaya (2016) (Single)
Tak Tak (2018) (Single)
Havam Yerinde (2019) (Aşk'ın Şarkıları)
Filmografi
Reyting Hamdi - 1995-2007
Beyaz Show - 1996
Şeytanın Pabucu - 2008
Neredesin Firuze - 2004
Güldür Güldür - 2014
Arkadaşım Hoşgeldin - 2014
Bu Tarz Benim - 2014