Gelinim Mutfakta yarışmasında pazartesi(25 Kasım) kim birinci oldu? Çeyrek altın sahibi belli oldu

Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında geçtiğimiz hafta veda eden isim Gamze oldu. Yeni bir haftanın başlamasıyla birlikte Gelinim Mutfakta yarışmasında 25 Kasım Pazartesi kim birinci oldu merak ediliyor. İşte Gelinim Mutfakta yaşananlar ve yeni bölüm fragmanı...

GELİNİM MUTFAKTA 25 KASIM PAZARTESİ KİM BİRİNCİ OLDU?

Haftanın ilk gününde çeyrek altını sahibi belirlendi. 16 puan toplayarak günün birincisi olan gelin, Elif oluyor.

GELİNİM MUTFAKTA FRAGMAN