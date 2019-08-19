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19.08.2019 - 10:52

Gelinim Mutfakta yeni bölüm fragmanı!

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fatih Ürek'in sunumuyla ekrana gelen Gelinim Mutfakta yeni bölümde neler olacak? Birbirinden hırslı gelinlerin yarışacağı Gelinim Mutfakta yarışmasından heyecan dolu anlar haberimizde...

Gelinim Mutfakta yeni bölüm fragmanı!

Yeni sürprizleriyle, eğlenceli bölümleriyle, duygu dolu dakikalarıyla ve gerilim dolu anlarıyla özlenen program Gelinim Mutfakta Kanal D'de başlıyor!

Fatih Ürek'in sunumu ile Kanal D ekranının eğlenceli yemek programı olan Gelinim Mutfakta bugün 12.15'te yayınlanacak.

YENİ FRAGMAN

Tepeden yuvarlanan kaya parçası kafasına düştü!Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde, Halil Özcan (26), annesi Emine Özcan ile yürüyüş yaptığı sırada tepeden kopan kaya parçasının başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.
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