Gelinim Mutfakta yeni bölüm fragmanı! Filiz Hanım'dan büyük sürpriz

Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta programında Filiz Hanım, stüdyoya Filiz Akın modeli dediği kostümüyle giriş yapınca stüdyodakiler bir hayli şaşırıyor! Reyhan Hanım ise kendisinin Türkan Şoray'a benzetilmesine karşılık Filiz Hanım'ın kıskandığını vurgulayınca ortalık karışıyor. Suzan Hanım'ın gelinine karşı koyduğu kurak Fatih Ürek tarafından tepki alıyor!

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