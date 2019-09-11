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11.09.2019 - 09:52

Gelinim Mutfakta yeni bölüm fragmanı! Filiz Hanım'dan büyük sürpriz

Kanal D'nin sevilen programı Gelinim Mutfakta 348. yeni bölüm fragmanı izleyenleri meraklandırdı. Filiz Hanım'dan stüdyodakilere yaptığı sürprizizleyiciyi şaşırtacak. İşte Gelinim Mutfakta 348. yeni bölümünden heyecan dolu anlar...

Gelinim Mutfakta yeni bölüm fragmanı! Filiz Hanım'dan büyük sürpriz

Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta programında Filiz Hanım, stüdyoya Filiz Akın modeli dediği kostümüyle giriş yapınca stüdyodakiler bir hayli şaşırıyor! Reyhan Hanım ise kendisinin Türkan Şoray'a benzetilmesine karşılık Filiz Hanım'ın kıskandığını vurgulayınca ortalık karışıyor. Suzan Hanım'ın gelinine karşı koyduğu kurak Fatih Ürek tarafından tepki alıyor!

YENİ FRAGMAN

Köpeğe işkence yapan adam gözaltına alındı!İstanbul Maltepe'de bir şahıs evinde köpeği defalarca tekmeleyip kafasını yerleri vurdu. Hayvanseverlerin şikayet etmesiyle şahıs gözaltına alınırken köpeğe yapılan şiddet anları kameralara yansıdı.
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