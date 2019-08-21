Gelinim Mutfakta yeni bölüm fragmanı! Ortalık karışıyor

Hafta içi her gün izleyicisini ekrana kilitleyen Gelinim Mutfakta yeni bölümünde heyecan dorukta. Gülcan, Hüsniye Hanımın kaynanası Besime Hanıma hediye ettiği tabureyi sert bir şekilde kendisine iade ediyor! Bu olayı gören gelin ve kaynanalar Gülcan'ın tavrına çok şaşırıyorlar! Günün yarışma konusu olan yemek kaynanalar tarafından beğenilmiyor ve gelinleri rencide edici eleştiriler alıyor!

Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 12.15'te Kanal D'de!

YENİ FRAGMAN