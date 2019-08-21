21.08.2019 - 09:31
Gelinim Mutfakta yeni bölüm fragmanı! Ortalık karışıyor
Gelinim Mutfakta 333. yeni bölüm fragmanı izleyenleri meraklandırdı. Kanal D'nin büyük beğeniyle izlenilen Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün Hüsniye Hanım, günün yarışma yemeğini beğenmeyecek ve verdiği tepki eleştirilere neden olacak. İşte o dakikalar...
Hafta içi her gün izleyicisini ekrana kilitleyen Gelinim Mutfakta yeni bölümünde heyecan dorukta. Gülcan, Hüsniye Hanımın kaynanası Besime Hanıma hediye ettiği tabureyi sert bir şekilde kendisine iade ediyor! Bu olayı gören gelin ve kaynanalar Gülcan'ın tavrına çok şaşırıyorlar! Günün yarışma konusu olan yemek kaynanalar tarafından beğenilmiyor ve gelinleri rencide edici eleştiriler alıyor!
Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 12.15'te Kanal D'de!
YENİ FRAGMAN
5 kez sildiği camın temizliğini beğenmeyen ev sahibi ile karakolluk olduAntalya’da, 5 kez sildiği camın temizliğini beğenmeyen ev sahibi tarafından kovulan temizlik işçisi Sevda Karakuş, onurunun kırıldığını belirterek, polise şikayette bulundu. Ev sahibi Rusalina B. de Sevda Karakuş'tan şikayetçi oldu.