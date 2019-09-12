12.09.2019 - 09:55
Gelinim Mutfakta yeni bölümünde Hilal, yemekte kural ihlali yapıyor!
Kanal D'nin sevilen programı Gelinim Mutfakta 349. yeni bölümüyle bugün ekrana gelecek. Hilal, yemekte kural ihlali yapacak ve ortalık karışacak. İşte Gelinim Mutfakta yeni bölümünden heyecan dolu dakikalar...
Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta yeni bölümünde heyecan dorukta. Hilal, yemekte kural ihlali yapacak ve gelinler arasında büyük tartışma çıkacak.
Hilal'in düğün videosunu izleyen gelinler düğünde takılan takıları tartışırken stüdyoda gergin anlar yaşanıyor. Hüsniye Hanım'ın gelini Hatice'ye karşı bu kadar öfkelendiren olay ne?
YENİ FRAGMAN
Sultangazi'de babasından kaçan çocuk pencereden atladıİstanbul Sultangazi'de babasından korkup kaçan 14 yaşındaki çocuk, evlerinin bulunduğu 5 katlı binanın 1. kat penceresinden atlayarak yaralandı. Vücudunda kırıklar oluşan hastaneye kaldırılan çocuğun 15 yaşındaki ablasının da 2 ay önce yine babasından korkup arka balkondan atladığı ileri sürüldü.