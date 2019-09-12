Gelinim Mutfakta yeni bölümünde Hilal, yemekte kural ihlali yapıyor!

Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta yeni bölümünde heyecan dorukta. Hilal, yemekte kural ihlali yapacak ve gelinler arasında büyük tartışma çıkacak.

Hilal'in düğün videosunu izleyen gelinler düğünde takılan takıları tartışırken stüdyoda gergin anlar yaşanıyor. Hüsniye Hanım'ın gelini Hatice'ye karşı bu kadar öfkelendiren olay ne?

YENİ FRAGMAN