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09.09.2019 - 11:13| DHA

Gelinin feryadı yürek dağladı!

Antalya’da, küçükbaşlarını otlatırken, dinlenmek için kaldırım taşına oturan Mustafa İpek (66), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza yerinde kayınpederinin cansız bedenine sarılmaya çalışan Arzu İpek, "Sen, benim tek arkadaşım, tek dostumdun. Ben sensiz ne yaparım?" diyerek, gözyaşı döktü.

Gelinin feryadı yürek dağladı!

Kaza, saat 07.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Kardeş Kentler Bulvarı'nda meydana geldi. Caddenin sağ tarafındaki otlukta küçükbaşlarını otlatan Mustafa İpek'e, dinlenmek için oturduğu kaldırım taşında, sürücüsünün ismi bilinmeyen 07 VS 403 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otluk alana savrulan İpek, olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü ise otomobille kaçtı.

Gelinin feryadı yürek dağladı

'SEN, BENİM TEK DOSTUMDUN'

Kazayı haber alıp, olay yerine gelen Mustafa İpek'in çocukları ve yakınları, cansız bedeninin başında uzun süre gözyaşı döktü. Kayınpederinin yerdeki cansız bedenine sarılmaya çalışan Arzu İpek, "Sen, benim tek arkadaşım, tek dostumdun. Ben sensiz ne yaparım?" diyerek, uzun süre gözyaşı döktü.

Besicilikle uğraşan, 12 çocuk babası Mustafa İpek'in cansız bedeninin üzerine, kaza yerinde, sıcaktan etkilenmemesi için şemsiye açıldı.

Güvenlik güçleri, olay yerinden kaçan sürücünün kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

 

 

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