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31.12.2019 - 12:23 | | AA

Gemi batığında bulunan bakır külçeler heyecanlandırdı!

Akdeniz Üniversitesi Kültür Varlıkları Koruma ve Onarım Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hakan Öniz, Antalya'nın kıyısında bulunan batığın dünyanın bilinen en eski batığından 200 sene öncesine dayandığını belirterek, "Ticari yük taşıyan dünyanın en eski batığı olduğu bilimsel çalışmalarla da teyit edildi." dedi.

Gemi batığında bulunan bakır külçeler heyecanlandırdı!
Gemi batığında bulunan bakır külçeler heyecanlandırdı!
Gemi batığında bulunan bakır külçeler heyecanlandırdı!
Gemi batığında bulunan bakır külçeler heyecanlandırdı!
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Öniz'in koordinatörlüğünde, Antalya Müze Müdürlüğünün başkanlığında, yabancı bilim insanlarının katılımıyla kentin batı kıyılarında Tunç Çağı'na ait olduğu bildirilen bakır yüklü gemi tespit edildi.

Batığın önce kanıtlarla bilimsel makalesi yayınlandı, ardından Vali Münir Karaloğlu tarafından kamuoyuna duyuruldu.

Akdeniz Üniversitesi öncülüğünde, Uluslararası Sualtı Arkeoloji  Enstitüsü, Texas A&M Üniversitesi ve Oxford Üniversitesinden de uzmanların yer  aldığı 30 kişilik ekip, iki gemiyle batıkta arkeolojik kazı çalışması yaptı.

Sualtı hekimlerinin gözetiminde,  Doç. Dr. Hakan Öniz  koordinatörlüğünde ve dünyaca ünlü Prof. Dr. Cemal Pulak'ın da yer aldığı ekip,  batık üzerinde çalıştı.

Yaklaşık 50 metre derinlikten çıkarılan eserler, Antalya Müzesinde  bulunan Antalya Koruma ve Onarım Laboratuvarı'na götürüldü. Yabancı bilim  insanlarını da heyecanlandıran batıktaki eserler, Kemer ilçesine kurulması  planlanan sualtı arkeoloji müzesinde sergilenecek.

"BATIKTA KAZI ÇALIŞMALARI BİRKAÇ SENE SÜRECEK"

Doç. Dr. Öniz yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm  Bakanlığının izinleriyle Batı Akdeniz bölgesinde arkeolojik sualtı araştırmaları  sırasında tespit ettikleri batığın kargolarının yayıldığı alanda çalıştıklarını  söyledi.

Alanın üstünü açarak eserlere ulaştıklarını, kazı çalışması  yaptıklarını belirten Öniz, şöyle konuştu:

"Gemide, milattan önce 16. veya 15. yüzyıllarda muhtemelen Kıbrıs'taki  madenlerden çıkartılmış bakır ingotlar var. Bu bakır külçeler, yastık formu adı  verilen dünyanın en erken örnekleri. 10 kadar silindir formda külçe var. Bakır  külçeler taşıyan bir gemi. Farklı malzemelere de ulaştık. 3600 yıllık mızrak  kalıntısı, buna benzer çeşitli eserler çıktı. Bu külçelerin dünyada toplam beş  örneği var. Bir tanesi New York Metropolitan Müzesinde, dördü Atina Arkeoloji  Müzesinde. Dünyada sadece beş tanesi bilinen bu külçelerden biz, Antalya  kıyılarındaki batığımızda 100'den fazla tespit ettik. Batıkta kazı çalışmaları  birkaç sene sürecek."

Batığın yabancı bilim insanlarının da ilgisini çektiğini, dünyanın  arkeoloji tarihini şekillendirecek bir buluş olduğunu aktaran Öniz, 50 sene önce  dünyanın en eski batığının Antalya'da Gelidonya Burnu'nda bulunan batık olduğuna  ve  milattan önce 1200'e tarihlendiğine değindi.

Yaklaşık 30 sene önce de yine dünyanın en eski batığı olarak Kaş  bölgesinde Uluburun Batığı'nın bulunduğunu hatırlatan Öniz, "Antalya'nın, Kumluca  ve Kaş ilçeleri dünyanın en eski batıklarına ev sahipliği yapmakta ancak bizim  bulduğumuz bu batık, dünyanın bilinen en eski batığından 200 sene öncesine  dayanıyor. Ticari yük taşıyan dünyanın en eski batığı olduğu çalışmalarla da  teyit edildi." dedi.

 

 

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