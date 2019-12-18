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18.12.2019 - 12:15 | | DHA

Gemi ile iskele arasında sıkışarak öldü!

İzmit Körfezi’nde, limana demirli bulunan yakıt barcı gemisine çıkmaya çalışan Ferhat Erdoğan, dengesini kaybederek denize düştü. Gemi ile iskele arasında sıkışan Ferhat Erdoğan boğularak yaşamını yitirirken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Gemi ile iskele arasında sıkışarak öldü!

Olay, 15 Aralık tarihinde, İzmit Körfezi’nde bulunan bir limanda meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, limana demirli bulunan yakıt barcı gemisine çıkmaya çalışan Ferhat Erdoğan, dengesini kaybederek denize düştü. İskele ile gemi arasında sıkışan Ferhat Erdoğan boğularak yaşamını yitirdi.

Ferhat Erdoğan’ın cenazesi denizden çıkarılırken, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Ferhat Erdoğan’ın ölümü büyük üzüntü yaratırken, cenazesi Kastamonu’nun Cide ilçesinde toprağa verildi.

 

 

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